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Le G7 est-il encore influent aujourd’hui ?

information fournie par France 24 16/06/2026 à 00:19

Certains des grands dirigeants du monde sont en France. Le sommet du G7 s'est ouvert ce lundi à Évian, en Haute-Savoie et il va durer trois jours jusqu'au 17 juin. Une question se pose alors : étant donné que le poids économique des pays du G7 a diminué avec la montée en puissance des économies émergentes, ce sommet a-t-il perdu de sa superbe ?

G7 Evian

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