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Netanyahu affirme qu'Israël est en train d'élargir sa "zone tampon" au Liban

information fournie par AFP Video 25/03/2026 à 19:57

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mercredi que son pays était en train d'élargir la "zone tampon" au Liban pour "éloigner la menace des missiles" du Hezbollah, selon une vidéo diffusée par son bureau.

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