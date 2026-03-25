Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mercredi que son pays était en train d'élargir la "zone tampon" au Liban pour "éloigner la menace des missiles" du Hezbollah, selon une vidéo diffusée par son bureau.
Netanyahu affirme qu'Israël est en train d'élargir sa "zone tampon" au Liban
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