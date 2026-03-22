Emmanuel Grégoire, l'habile et discret héritier à Paris

Emmanuel Grégoire (c), député du parti Socialistes et Apparentes et candidat à la mairie de Paris, célèbre sa victoire au 2e tour des municipales lors d'un rassemblement à la Rotonde Stalingrad à Paris, le 22 mars 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Emmanuel Grégoire, l'ex-dauphin déchu d'Anne Hidalgo, s'apprête à s'installer dans son fauteuil à l'Hôtel de ville au terme d'un âpre combat avec Rachida Dati, où le socialiste a réussi à surmonter son déficit criant de notoriété face à l'ancienne ministre.

Il est donné largement gagnant, selon de premières estimations tombées avant 21H00.

A un an de la présidentielle, le futur locataire du palais municipal promet qu'après un quart de siècle de règne à gauche, Paris restera une "ville refuge contre la droite et l'extrême droite" qui ont, à ses yeux, fait "alliance" quand la candidate Reconquête Sarah Knafo s'est retirée du second tour.

Le député PS de 48 ans veut aussi tourner la page, en s'engageant à être un maire "d'hyper-proximité", sans les "irritants" de l'ère Hidalgo à laquelle il succède après douze ans de mandat et une méthode de gouvernance souvent critiquée.

Durant sa campagne, celui qui fut six ans son premier adjoint a dû marcher sur un fil pour arriver à s'extraire de son image d'héritier sans renier le bilan de son ancienne mentor.

Part des voix obtenues au 2nd tour des élections municipales 2026 à Paris (scrutin municipal), selon les sondages Ipsos BVA Cesi et Toluna Harris au 22 mars à 20h50 ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Son froid avec la maire sortante, qui lui a savonné la planche en déclenchant une primaire fratricide avec Rémi Féraud, l'aura finalement aidé - même si Anne Hidalgo a fini par le soutenir en toute fin de campagne.

Emmanuel Grégoire s'est tourné vers Bertrand Delanoë, symbole de la conquête socialiste de Paris, comptant sur la popularité de l'ancien maire de 75 ans pour plus de visibilité à ses déplacements.

"Vous connaissez Emmanuel ? Il est formidable !", expliquait aux passants Bertrand Delanoë sur un marché du XIIIe arrondissement où il était plus reconnu que son ex-chef de cabinet.

- "Un vrai bosseur" -

Dans le camp d'en face, Rachida Dati, déjà candidate en 2020, écrasait le match, enchaînant les selfies avec les passants, se mettant en scène sur un camion poubelle dans vidéos virales...

Son rival a commencé à la devancer quand il a arraché un accord historique d'union de premier tour avec les écologistes et les communistes.

Cette alliance, à laquelle se sont joints les ex-Insoumis de L'Après - son ancienne opposition - a donné davantage de poids à ce père de trois enfants à l'allure discrète, cheveux grisonnants au physique de "techno".

"C'est pas un bateleur ni un tribun, pourtant sur le terrain il passe bien parce qu'il est accessible. Et ça se sent que c'est un vrai bosseur", témoigne un militant écologiste.

"C'est un type amical mais c'est un apparatchik, au sens neutre. Il a une vraie habileté politique, il passe entre les deux. Il a rompu avec Hidalgo au bon moment, il a obtenu le soutien d'Olivier Faure (le patron du PS) sans se mouiller pour le congrès...", tacle un ancien du PS à propos de cet ex-chef de cabinet de Jean-Marc Ayrault à Matignon.

- Tempête du périscolaire -

En pleine tempête dans le périscolaire, où les affaires de violences sexuelles se multiplient, le député révèle en avoir lui-même été victime, enfant. Mais la droite, comme LFI, le tiennent pour responsable de ce scandale en tant qu'ancien adjoint. Il promet une "refonte" du système.

Né en Seine-Saint-Denis, fils d'une institutrice et d'un fonctionnaire engagé au Parti communiste devenu sous-préfet, Emmanuel Grégoire a grandi en partie en Charente-Maritime. Après des études à l'IEP de Bordeaux, il monte à la capitale, en pleine explosion d'internet, et travaille dans le conseil médical.

Il adhère au PS en 2001 pour soutenir Lionel Jospin, milite ans le XIIe arrondissement dont il sera élu.

Anne Hidalgo le choisit comme premier adjoint en 2018 après la démission fracassante de Bruno Julliard. Il était déjà adjoint à l'Hôtel de ville depuis 2014, chargé des ressources humaines puis du budget.

Longtemps, il forme un "beau duo" avec la maire, tous le voient comme l'héritier naturel. Mais le climat se dégrade après l'échec cuisant de l'édile à la présidentielle en 2022 (1,75%), qui va jusqu'à parler de "trahison".

A l'été 2024, il quitte, soulagé, l'Hôtel de ville pour les bancs de l'Assemblée nationale après sa victoire sous la bannière du NFP.

Il y sera l'une des figures de l'opposition au projet de réforme de l'audiovisuel public porté par Rachida Dati.