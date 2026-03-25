A la Une de la presse, ce mercredi 25 mars, la décision du Pentagone d’ordonner le déploiement de parachutistes de la 82eme division aéroportée au Moyen-Orient. Une annonce qui intervient «en même temps» que l’évocation, par la presse américaine, d’un «plan en 15 points» transmis par les Etats-Unis à l’Iran pour mettre fin à la guerre. Le choc global provoqué parla guerre au Moyen-Orient. Une bonne nouvelle pour l’école. Et le plus bel arbre européen de l’année.
Guerre au Moyen-Orient: "Make le délit d'initié great again?"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro