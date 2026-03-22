Retailleau (LR) revendique "une autre voie" entre les "idéologues" de LFI et les "démagogues" du RN

Le patron de LR Bruno Retailleau, le 5 mars 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le patron de LR Bruno Retailleau, qui s'est lancé en février dans la course à la présidentielle, a estimé dimanche que les résultats des municipales démontrent l'existance "d'une autre voie" entre les "idéologues" de La France insoumise et les "démagogues" du Rassemblement national.

C'est "une voie exigeante, une voie française, exprimée par des millions de compatriotes qui ne veulent ni du chaos social vers lequel nous entraîne LFI, ni du désordre budgétaire dans lequel nous précipiterait le programme économique du RN", a affirmé l'ex-ministre de l'Intérieur dans une déclaration.

Evoquant la présidentielle de l'an prochain, Bruno Retailleau a appelé à "renverser la table et assumer une rupture radicale", assurant être "prêt (à) porter ce combat", avant d'ajouter: "Et rien ne m’en détournera".

Selon les premières estimation s, Les Républicains seraient en mesure de ravir à la gauche des fiefs comme Besançon, Clermont-Ferrand, Brest et Limoges. A l'inverse, la droite perd Nîmes au profit du candidat communiste Vincent Bouget.

Partisan d'une primaire ouverte pour désigner un candidat unique à l'Elysée du macroniste Gérald Darmanin à Sarah Knafo du parti d'extrême droite Reconquête, Laurent Wauquiez a lancé un appel à l'unité.

"Quand la droite a été rassemblée, elle a été en mesure de l'emporter (...) A l'inverse, quand on est divisés, on perd", a estimé le patron des députés LR et rival interne de Bruno Retailleau.