Le premier navire d'une flottille transportant des fournitures médicales, des denrées alimentaires et des panneaux solaires arrive à Cuba, plongée dans une crise énergétique aggravée par le blocus pétrolier imposé par les États-Unis.
Une flottille d'aide humanitaire arrive à Cuba, plongée dans la crise
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