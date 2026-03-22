Des images de l'agence spatiale russe Roscosmos montrent le lancement dimanche d'un vaisseau cargo Progress à l'aide d'une fusée Soyouz-2 depuis le Kazakhstan.
Espace : la Russie lance un vaisseau vers l'ISS
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