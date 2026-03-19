Une attaque iranienne sur la principale installation gazière du Qatar, dans la cité industrielle de Ras Laffan, provoque un incendie. L'Iran a menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations.
Incendie dans la principale installation gazière du Qatar après une attaque iranienne
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