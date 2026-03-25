Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, rencontre la Première ministre japonaise Sanae Takaichi à Tokyo. Ils devraient discuter des moyens d'assurer la stabilité de l'approvisionnement pétrolier dans le contexte du conflit actuel au Moyen-Orient. IMAGES
Le directeur général de l'AIE rencontre la Première ministre japonaise à Tokyo
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