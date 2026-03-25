Les bureaux de vote ferment à Copenhague et le dépouillement des bulletins commence à l'issue des élections législatives danoises. Selon les sondages réalisés à la sortie des urnes, le bloc de gauche de la Première ministre danoise sociale-démocrate Mette Frederiksen, dont le parti est en net recul, arrive en tête. IMAGES
Législatives au Danemark: début du dépouillement dans un bureau de vote à Copenhague
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