Deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi près de Tel-Aviv, selon les services de secours, la police israélienne faisant état de chute dans le même secteur de fragments de projectiles provenant de frappes iraniennes.
Israël: deux personnes tuées par des frappes iraniennes près de Tel-Aviv
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