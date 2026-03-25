Des manifestants se rassemblent pour commémorer le 50e anniversaire du début de la dernière dictature militaire (1976-1983). Un rassemblement voué, à Buenos Aires, à être un des plus massifs des dernières années, sur fond de lutte pour la mémoire, attisées par l'exécutif de l'utralibéral Javier Milei. IMAGES
Les Argentins commémorent le 50e anniversaire du coup d'Etat
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