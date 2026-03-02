Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

La forte baisse des marchés actions ce lundi 2 mars nous rappelle que les investisseurs regardent la géopolitique et ses conséquences. Les actifs à risque sont vendus, les taux obligataires montent et les valeurs refuge, dont le dollar, sont en hausse. Tour d'horizon de réaction de marchés avec Thibault Prébay, économiste et auteur indépendant. Ecorama du 2 mars 2026, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
