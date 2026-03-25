Dans la capitale argentine de Buenos Aires, des dizaines de milliers de manifestants se rassemblent à l'occasion du 50e anniversaire du début de la dictature militaire (1976-1983), portant une grande banderole sur laquelle figurent les portraits de personnes disparues. Selon les organisations de défense des droits humains, environ 30.000 personnes ont disparues pendant la dictature. IMAGES
Argentine: 50 ans après la dictature, une banderole des disparus brandie lors d'une marche
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