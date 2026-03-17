À l'écart des projecteurs, le chef Michaël Arnoult a intégré lundi le cercle très fermé des toques triplement étoilées en magnifiant le terroir de Savoie derrière les fourneaux de son établissement Les Morainières, perché à flanc de coteau dans la vallée du Rhône.
Cérémonie du guide Michelin : le chef Michaël Arnoult décroche trois étoiles
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