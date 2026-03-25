 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des candidats à la présidentielle péruvienne arrivent pour la deuxième journée de débats

information fournie par AFP Video 25/03/2026 à 08:03

Onze candidats à la présidentielle au Pérou participent à une deuxième journée de débats à Lima, organisés sur six jours afin d'accommoder les 35 prétendants à la présidence le 12 avril. IMAGES

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

L'Union européenne et l'Australie signent un accord de libre-échange d'ampleur

information fournie par France 24 24 mars
2

Acheter un terrain à bâtir : démarches, types de terrains et points à vérifier avant d’acheter

information fournie par Tout sur mes finances  24 mars
3

Grèce: Le porte-avions américain USS Gerald Ford arrive sur une base navale de Crète

information fournie par AFP Video 23 mars
2
4

Macron met en garde contre une "occupation" du Liban

information fournie par AFP Video 24 mars
4
5

Mbappé rassurant sur son genou: "C'est derrière moi"

information fournie par AFP Video 24 mars
6

Beñat Ortega (DG de Gecina) : "C'est extrêmement frustrant que les marchés ne reconnaissent pas nos performances"

information fournie par Ecorama 24 mars
7

A la BnF, cartes mythiques et historiques retrouvent une jeunesse

information fournie par AFP Video 24 mars
8

Céline Dion: de mystérieuses affiches relancent les spéculations sur des concerts à Paris

information fournie par AFP Video 24 mars
1
1

Une frappe pakistanaise fait environ 400 morts dans un hôpital de Kaboul, selon l'Afghanistan

information fournie par AFP 17 mars
2
2

Guerre en Iran: Israël annonce avoir éliminé Ali Larijani

information fournie par AFP Video 17 mars
3

Michaël Arnoult, le sacre d'un chef discret au service du terroir

information fournie par AFP 17 mars
4

Cérémonie du guide Michelin : le chef Michaël Arnoult décroche trois étoiles

information fournie par AFP Video 17 mars
5

Frappe sur un hôpital à Kaboul: "des centaines de morts et de blessés", confirme une ONG

information fournie par AFP 18 mars
6

Avec la guerre, le retour en état de grâce du charbon

information fournie par France 24 18 mars
3
7

Israël: deux personnes tuées par des frappes iraniennes près de Tel-Aviv

information fournie par AFP Video 18 mars
8

Incendie dans la principale installation gazière du Qatar après une attaque iranienne

information fournie par AFP Video 19 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Des marchés financiers dans l’incertitude malgré l’annulation des droits de douane de Trump ?

information fournie par Ecorama 24 févr.
3

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
4

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
5

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
6

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama 05 mars
2
7

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05 mars
8

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank