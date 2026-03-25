Onze candidats à la présidentielle au Pérou participent à une deuxième journée de débats à Lima, organisés sur six jours afin d'accommoder les 35 prétendants à la présidence le 12 avril. IMAGES
Des candidats à la présidentielle péruvienne arrivent pour la deuxième journée de débats
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