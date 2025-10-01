Ne quittez pas la France, mais investissez à l’étranger !

Alors que les Français disent être favorable à la taxation des plus aisés, de plus en plus d'entrepreneurs songent à quitter la France, parfois pour des raisons fiscales et patrimoniales. Mais sans changer de vie, il est possible de diversifier ses placements à l’étranger. Trop exposés à l’économie française, les épargnants gagneraient à explorer d’autres horizons : IA, spatial, big tech… autant de secteurs absents du paysage hexagonal. L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 1er octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
