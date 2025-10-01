 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ne quittez pas la France, mais investissez à l’étranger !

information fournie par Ecorama 01/10/2025 à 14:10

Alors que les Français disent être favorable à la taxation des plus aisés, de plus en plus d'entrepreneurs songent à quitter la France, parfois pour des raisons fiscales et patrimoniales. Mais sans changer de vie, il est possible de diversifier ses placements à l’étranger. Trop exposés à l’économie française, les épargnants gagneraient à explorer d’autres horizons : IA, spatial, big tech… autant de secteurs absents du paysage hexagonal. L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 1er octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Trump présente un plan de paix pour Gaza approuvé par Israël

information fournie par AFP Video 30 sept.
2

"Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump

information fournie par AFP Video 30 sept.
3

Bourso Topo : 4 bonnes raisons de vous intéresser à l’assurance-vie

information fournie par Boursorama 30 sept.
4

Maroc: troisième jour de manifestation à l'appel du collectif "GenZ 212"

information fournie par AFP Video 30 sept.
5

"Mon corps est prêt", assure Wembanyama avant son retour en NBA

information fournie par AFP Video 30 sept.
6

Madagascar : la contestation s’intensifie, les jeunes dénoncent un pouvoir "qui les bâillonne"

information fournie par AFP Video 30 sept.
7

Lutte contre les rats à Paris: dédiabolisation ou pièges connectés

information fournie par AFP Video 30 sept.
8

Fashion week: défilé Louis Vuitton au Louvre

information fournie par AFP Video 30 sept.
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Futur avion de combat européen Scaf: Dassault assure pouvoir faire "tout seul"

information fournie par AFP Video 26 sept.
3

Deuxième jour de mobilisation agricole contre des importations jugées "déloyales"

information fournie par AFP 26 sept.
3
4

Lecornu "n'a apporté aucune réponse claire" (Marylise Léon pour l'intersyndicale)

information fournie par AFP Video 24 sept.
4
5

Fortes pluies à Hong Kong à l'approche du super typhon Ragasa

information fournie par AFP Video 24 sept.
6

Jugement dans le "procès libyen": où en est Nicolas Sarkozy avec la justice?

information fournie par AFP Video 24 sept.
1
7

Le typhon Ragasa s'abat sur le sud de la Chine, après avoir fait 14 morts à Taïwan

information fournie par AFP 24 sept.
8

Bas-Rhin: un mineur de 14 ans interpellé après l'agression d'une enseignante

information fournie par AFP 24 sept.
10
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70
3

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
4

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
5

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
6

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
7

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
8

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.

2 commentaires

  • 14:54

    Cela ne réduira pas la pression fiscale en france et la mauvaise gestion des impôts

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank