"Je pense qu'il faut prendre au sérieux cette situation comme une crise politique globale", déclare Jean-Luc Mélenchon, alors qu'une nouvelle journée d'action dans le cadre du mouvement lycéen est annoncée mardi et que divers appels à manifester le 17 octobre sont relayés sur les réseaux sociaux.
Mouvement lycéen: "rien" à "gagner à la pagaille", dit Mélenchon
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