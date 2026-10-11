Déçu de ses performances lors des mondiaux il y a deux semaines, le cycliste français Paul Seixas s'est vite rattrapé sur le dernier Monument de la saison. Il remporte le Tour de Lombardie, s'offrant même le record du plus jeune vainqueur de cette course.
Revanchard après les mondiaux, Paul Seixas s'offre le Tour de Lombardie
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