Auto, habitation : votre assurance va exploser en 2027 !

information fournie par Ecorama • 05/10/2026 à 14:00

Les primes d’assurance vont fortement augmenter en 2027, avec des hausses de 6,5 à 7,5 % pour l’habitation, 3,5 à 4,5 % pour l’auto et près de 8 % pour les complémentaires santé. Le dérèglement climatique, l’augmentation du coût des réparations et plusieurs taxes nouvelles — surtaxe sur les contrats auto, taxe attentat, contribution « émeutes » — expliquent cette flambée. Les complémentaires santé subiront aussi les transferts de charges de l’Assurance maladie et une possible reconduction de la taxe exceptionnelle de 2,05 %. L’analyse de Émilie Chaussier, journaliste. Ecorama du 5 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.