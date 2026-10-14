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Mouvement lycéen: le blocus du lycée Hélène Boucher à Paris se poursuit dans le calme

information fournie par AFP Video 14/10/2026 à 11:06

Le blocus du lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement de Paris se poursuit dans le calme, au lendemain de la cinquième journée de mobilisation des lycéens. IMAGES

Blocus des lycées
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