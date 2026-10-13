Des policiers chargent les manifestants et utilisent un canon à eau sur le cortège à la fin de la manifestation parisienne, aux Invalides, durant "l'acte V" de la mobilisation lycéenne et étudiante pour demander davantage de moyens pour l'éducation. IMAGES
Mouvement lycéen: heurts et gaz lacrymogènes lors de la manifestation à Paris
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