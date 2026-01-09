Aux côtés de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard lors d'une conférence de presse sur les aides aux agriculteurs, la ministre de l'Action et des comptes publics Amélie de Montchalin met en garde les députés qui voteraient les motions de censure déposées par le RN et LFI, faisant valoir que "s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y aura pas de solution pour les agriculteurs". SONORE
Motions de censure: sans gouvernement "il n'y aura pas de solution pour les agriculteurs"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro