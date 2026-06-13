Le Britannique David Hockney, l'une des figures les plus influentes de l'art contemporain, est mort à l'âge de 88 ans à Londres, son décès suscitant vendredi une vague d'hommages dans le monde de la culture qui a salué son inventivité.
Mort du Britannique David Hockney, géant de l'art contemporain
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