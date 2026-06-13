Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, affirme lors d'une interview télévisée que le protocole d'accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sera signé "à distance" une fois finalisé, peut-être dans "les prochains jours".
L'Iran espère signer un accord avec Washington dans "les prochains jours"
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