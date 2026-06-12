En RD Congo, l’opposition poursuit sa mobilisation contre le projet de changement de la Constitution porté par la majorité au pouvoir. Elle accuse Félix Tshisekedi de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son second mandat qui expire en 2028. L’opposition a appelé ses militants a tenir un sit-in à Kinshasa… Mobilisation dispersée par les forces de l’ordre.
RD Congo: Martin Fayulu blessé dans des affrontements au sit-in contre la réforme constitutionnelle
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