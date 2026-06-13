L'armée israélienne a frappé samedi le sud du Liban près de la frontière, après un appel israélien à évacuer une vingtaine de localités de la région. L'armée israélienne a averti samedi qu'elle s'apprêtait à "agir avec force" contre le Hezbollah pro-iranien.
Liban: frappes israéliennes dans le sud du pays après un avertissement d'Israël
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