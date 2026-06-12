RDC : Fayulu et Sesanga blessés, l'opposition dénonce une dérive du pouvoir

information fournie par France 24 • 12/06/2026 à 23:02

La tension monte en République démocratique du Congo. Plusieurs opposants ont été blessés à Kinshasa lors d'une manifestation contre le projet de réforme constitutionnelle porté par la majorité présidentielle. L'opposition accuse le président Félix Tshisekedi de vouloir ouvrir la voie à un troisième mandat malgré les dispositions actuelles de la Constitution.

Patrick Mbamu, secrétaire exécutif de l'ECiDé France, le parti de Martin Fayulu, est l'invité du Journal de l'Afrique. Il revient sur les violences qui ont émaillé le rassemblement, les accusations visant les forces de l'ordre et les craintes de l'opposition face à ce projet de réforme.