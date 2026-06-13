Les obsèques de l'ancienne première dame Bernadette Chirac, décédée à 93 ans, ont eu lieu vendredi en présence de nombreuses personnalités du monde politique et du spectacle dans la basilique Sainte-Clotilde, à Paris.
Adieu à Bernadette Chirac à Paris
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