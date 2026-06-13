Les joueurs de l'équipe de France se sont entraînés devant environ 400 personnes, vendredi, sur les terrains du campus de Bentley à Waltham (Massachusetts) à quatre jours de leur entrée en lice au Mondial-2026 face au Sénégal.
Mondial-2026: entraînement en public pour les Bleus
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