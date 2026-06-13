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La famille royale britannique regarde le survol des Red Arrows pour l'anniversaire du roi

information fournie par AFP Video 13/06/2026 à 16:42

Les membres de la famille royale britannique assistait samedi au survol du palais de Buckingham effectué par les Red Arrows à l'occasion de l'anniversaire officiel du roi Charles III.

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