Pour le coup d’envoi de la Coupedu monde le 11 juin, le Mexique jouera le premier match au stade de la capitale. Historiquement, l'équipe nationale du pays n’a jamais brillé par ses exploits sportifs et est arrivée jusqu’en quart de finale en 1970 et 1986. Pourtant ici, le football se vit dans chaque famille et dans chaque village.
Mondial 2026 : le football, une religion au Mexique
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