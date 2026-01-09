 Aller au contenu principal
Minneapolis: les forces de l'ordre lancent des gaz lacrymogènes

information fournie par AFP Video 09/01/2026 à 21:02

Des forces de l’ordre lancent des gaz lacrymogènes sur un groupe de manifestants et contre-manifestants près du bâtiment fédéral Bishop Henry Whipple à Minneapolis, deux jours après la mort d’une femme qui a été abattue dans sa voiture par un policier de l’immigration. IMAGES

