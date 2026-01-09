Des personnes se rassemblent devant un mémorial improvisé pour Renee Nicole Good, 37 ans, qui a été abattue dans sa voiture par un policier de l'immigration à Minneapolis. IMAGES
Minneapolis/femme abattue: des personnes se rassemblent devant un mémorial
