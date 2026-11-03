En Alaska, la course au Sénat oppose la démocrate Mary Peltola au républicain sortant Dan Sullivan. Le scrutin est marqué par la présence d'un troisième candidat portant lui aussi le nom de Dan Sullivan, soupçonné d'avoir été recruté pour semer la confusion.
Midterms : parfum de scandale en Alaska
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