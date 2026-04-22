L'attaque ayant tué une femme canadienne et blessé 13 autres touristes, dont un enfant, lundi sur le site des pyramides de Teotihuacan au Mexique, avait été soigneusement préparée par son auteur, un Mexicain de 27 ans, selon les détails de l'enquête révélés mardi.
Mexique: l'attaque de la pyramide était "planifiée", selon les autorités
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