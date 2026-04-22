Le Premier ministre Sébastien Lecornu renforce les aides pour les agriculteurs, pêcheurs et transporteurs et les étend aux "grands rouleurs" aux revenus modestes. Des aides "ciblées et mensualisées", loin du quoi qu’il en coute du Covid et des aides de 2022, proposées à la suite de la guerre en Ukraine. Le RN demande la baisse de la TVA et les Insoumis de taxer les superprofits des grandes entreprises.
Hausse des prix du carburant : Sébastien Lecornu étend les aides
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