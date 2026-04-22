Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce la création prochaine d'un "dispositif d'accompagnement" pour quelque trois millions de "grands rouleurs" touchés par la hausse du prix du carburant. Il s'agirait d'une réduction moyenne de 20 centimes d'euros par litre, à destination "des travailleurs modestes", précise Sébastien Lecornu à l'issue d'une réunion de ministres à Matignon. SONORE
Lecornu: un "dispositif d'accompagnement" pour près de 3 millions de "grands rouleurs"
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