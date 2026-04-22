Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce que les aides sur les carburants pour les pêcheurs seront renforcées au mois de mai afin de faire face à la flambée des prix. L'aide pour les pêcheurs passera de 20 centimes d'euro par litre à "entre 30 et 35 centimes d'euro par litre", annonce-t-il lors d'une prise de parole à Matignon. SONORE
Carburants: Lecornu annonce renforcer les aides pour les pêcheurs en mai
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