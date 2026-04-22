"Je n'ai jamais été ivre au travail", a déclaré le directeur du FBI Kash Patel lors d'une conférence de presse à Washington, après que le magazine The Atlantic a rapporté dans un article que des témoins disent l'avoir vu boire avec excès.
USA: "Je n'ai jamais été ivre au travail", déclare le directeur du FBI
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