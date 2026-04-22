 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chef de l'organisme électoral du Pérou arrive au bureau du procureur après sa démission

information fournie par AFP Video 22/04/2026 à 08:21

Piero Corvetto, le chef de l'organisme électoral au Pérou (ONPE), se rend au bureau du procureur après avoir annoncé sa démission. Il doit y être interrogé au sujet du scrutin présidentiel chaotique ayant eu lieu plus tôt ce mois-ci. Des retards dans l'acheminement du matériel électoral ont empêché plus de 50.000 électeurs de voter, contraignant les autorités à prolonger d'une journée le scrutin. IMAGES

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

L'état de la baleine échouée sur la côte allemande se détériore

information fournie par AFP Video 24 mars
1
2

Possible féminicide près de Nantes: la gendarmerie lance un appel à témoins

information fournie par AFP 23 avr.
3

G7 Environnement : le climat absent des discussions

information fournie par France 24 23 avr.
1
4

Les jeux d'argent en Indonésie, un fléau pour les jeunes, complètement accros

information fournie par France 24 23 avr.
5

Visite surprise du prince Harry en Ukraine

information fournie par AFP Video 23 avr.
6

Début de la réunion ministérielle du G7 à Paris sur l'environnement

information fournie par AFP Video 23 avr.
7

L'IA, moteur d'une nouvelle révolution électrique

information fournie par Sycomore AM 23 avr.
8

Action en justice de l'association Antoine Alléno pour vente détournée de protoxyde d'azote

information fournie par AFP 23 avr.
2
1

L'état de la baleine échouée sur la côte allemande se détériore

information fournie par AFP Video 24 mars
1
2

Des journées harassantes pour un revenu médiocre : Médecins du Monde alerte sur le quotidien des livreurs à vélo

information fournie par AFP 02 avr.
16
3

Journées harassantes, douleurs: Médecins du Monde alerte sur le quotidien des livreurs à vélo

information fournie par AFP Video 02 avr.
5
4

Le pape attendu au Cameroun avec un message de paix pour les régions anglophones

information fournie par AFP 15 avr.
5

En Guinée équatoriale, le pape appelle au "respect des droits de chaque citoyen"

information fournie par AFP 22 avr.
6

Carburants: les aides coûteront 180 millions d'euros en mai, estime le gouvernement

information fournie par AFP 22 avr.
12
7

Top 5 IA du 22/04/2026

information fournie par Libertify 23 avr.
8

Plainte pour "traite d'êtres humains" contre Deliveroo et Uber Eats

information fournie par AFP 23 avr.
6
1

Réouverture partielle du détroit d’Ormuz : vers la fin du choc pétrolier ?

information fournie par Ecorama 26 mars
2

Qui s’en met plein les poches avec la hausse des prix des carburants ?

information fournie par Ecorama 27 mars
1
3

Guerre au Moyen-Orient: le Pakistan revendique un soutien croissant à son plan de pourparlers

information fournie par AFP 29 mars
2
4

Trump affirme que l'Iran a offert aux Etats-Unis "un très gros cadeau" lié aux hydrocarbures

information fournie par AFP Video 25 mars
4
5

Trade ou Pas Trade : Le talkshow du trading: les taux, l’Eurostoxx 50, le S&P500, Hermès, Air Liquide, Palantir..

information fournie par SG Bourse 25 mars
6

Netanyahu affirme qu'Israël est en train d'élargir sa "zone tampon" au Liban

information fournie par AFP Video 25 mars
7

Un cinquième suspect mis en examen après l'évasion de "Ganito" et sa cavale à l'étranger

information fournie par AFP 25 mars
8

David Benbassat (Bien’Ici) : "La guerre en Iran est une épée de Damoclès au‑dessus de la reprise du marché immobilier"

information fournie par Ecorama 25 mars

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank