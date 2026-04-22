Piero Corvetto, le chef de l'organisme électoral au Pérou (ONPE), se rend au bureau du procureur après avoir annoncé sa démission. Il doit y être interrogé au sujet du scrutin présidentiel chaotique ayant eu lieu plus tôt ce mois-ci. Des retards dans l'acheminement du matériel électoral ont empêché plus de 50.000 électeurs de voter, contraignant les autorités à prolonger d'une journée le scrutin. IMAGES
Le chef de l'organisme électoral du Pérou arrive au bureau du procureur après sa démission
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