Le pape Léon XIV a exhorté mardi la Guinée équatoriale à se mettre "au service du droit et de la justice" au premier jour de sa visite dans ce pays d'Afrique Australe, l'un des plus fermés du continent, régulièrement accusé d'atteintes aux droits humains.
En Guinée équatoriale, le pape appelle au "droit" et à la "justice"
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