Cela fait six mois que la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan est complètement fermée, conséquence directe de l’aggravation du conflit entre Kaboul et Islamabad. Malgré plusieurs tentatives de médiation, les négociations ont échoué et les deux pays demeurent dans une impasse diplomatique face à un conflit qui a déjà provoqué des dizaines de milliers de déplacés et de nombreuses victimes. Résultat : un blocage commercial total depuis la mi-octobre.
Pakistan - Afghanistan : le conflit à la frontière détruit l'économie
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