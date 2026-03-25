Après un rebond marqué en 2025, le marché immobilier aborde 2026 dans un contexte plus incertain. Entre stabilisation des prix, difficultés persistantes dans le neuf et remontée des taux souverains, la reprise peut-elle résister au choc géopolitique provoqué par la guerre en Iran ? Réponse avec David Benbassat, le président du portail immobilier Bien'Ici, invité de l'émission Ecorama du 25 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
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