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David Benbassat (Bien’Ici) : "La guerre en Iran est une épée de Damoclès au‑dessus de la reprise du marché immobilier"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 25/03/2026 à 14:05

Après un rebond marqué en 2025, le marché immobilier aborde 2026 dans un contexte plus incertain. Entre stabilisation des prix, difficultés persistantes dans le neuf et remontée des taux souverains, la reprise peut-elle résister au choc géopolitique provoqué par la guerre en Iran ? Réponse avec David Benbassat, le président du portail immobilier Bien'Ici, invité de l'émission Ecorama du 25 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

À lire aussi | Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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