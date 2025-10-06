Gisèle Pelicot arrive sous les applaudissements au palais de justice de Nîmes pour assister au procès de l'un de ses violeurs présumés, Husamettin Dogan, seul accusé à avoir maintenu son appel contre sa condamnation.
Mazan: Gisèle Pelicot arrive sous les applaudissements pour le procès en appel
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro