Un an après le retentissement mondial du procès dit des "viols de Mazan", Gisèle Pelicot va reprendre le chemin du tribunal, cette fois à Nîmes, et cette fois face à un seul accusé. Parmi les 51 hommes jugés à Avignon, un seul a finalement fait appel. Ce nouveau procès s'ouvre lundi.
Viols de Mazan: ouverture lundi du procès en appel
