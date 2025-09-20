 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prix des médicaments en hausse, monuments plus chers pour certains touristes, arnaques téléphonique

information fournie par BoursoBank Clients 20/09/2025 à 08:30

Au programme de ce JT : l'UFC-Que Choisir tire la sonnette d'alarme face à l'envolée des prix des médicaments, avec en ligne de mire le traitement anticancéreux Keytruda. On verra aussi que les touristes non-européens devront bientôt débourser davantage pour visiter certains monuments parisiens, à commencer par la Sainte-Chapelle. Et on terminera par une alerte : attention aux faux appels radio promettant des gains mirobolants… derrière la promesse, une arnaque bien rodée.

Vidéos les + vues

1

Les USA ont frappé un nouveau bateau de "narcoterroristes" vénézuéliens (Trump)

information fournie par AFP Video 16 sept.
2

Manifestation à Marseille : images d'une jeune femme bousculée par des policiers

information fournie par AFP Video 18 sept.
3
3

Chaax, fierté de la teranga

information fournie par France 24 19 sept.
4

Un chef d'oeuvre de Picasso dévoilé à Paris

information fournie par AFP 19 sept.
5

Du 93 aux Cévennes : l'hôtel du rire

information fournie par France 24 19 sept.
6

Journée de mobilisation: "La France n'a pas été bloquée", se félicite Retailleau

information fournie par AFP Video 19 sept.
7

Journée de mobilisation: "La France n'a pas été bloquée", se félicite Retailleau

information fournie par AFP 18 sept.
8

Affaire Jimmy Kimmel : "Trump attaque la liberté d'expression"

information fournie par France 24 19 sept.
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Dans les rues de Rio, une effigie de l'ex-président déchu Bolsonaro devient un spot photo

information fournie par AFP Video 13 sept.
1
3

Budget: la CFDT continuera "de peser sur le budget" (Marylise Léon)

information fournie par AFP Video 12 sept.
3
4

Les partenaires sociaux à Matignon, l'attente de "rupture" et la mobilisation du 18 en toile de fond

information fournie par AFP 12 sept.
4
5

Des milliers de partisans du militant d'extrême droite Tommy Robinson réunis à Londres

information fournie par AFP Video 13 sept.
2
6

"La Russie veut mettre le feu à la région", met en garde la Pologne à l'ONU

information fournie par AFP Video 13 sept.
13
7

Oeuvre éphémère à Paris du chef Alléno et de l'artiste JR pour les co-victimes de la route

information fournie par AFP Video 13 sept.
8

Le procès des trois "revenantes" de Syrie s'ouvre aux assises à Paris

information fournie par AFP Video 15 sept.
1
1

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
2

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 22 août
3

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
4

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1
5

Top 5 IA du 28/08/2025

information fournie par Libertify 29 août
6

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama 28 août
2
7

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
8

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 25 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank