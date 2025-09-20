Au programme de ce JT : l'UFC-Que Choisir tire la sonnette d'alarme face à l'envolée des prix des médicaments, avec en ligne de mire le traitement anticancéreux Keytruda. On verra aussi que les touristes non-européens devront bientôt débourser davantage pour visiter certains monuments parisiens, à commencer par la Sainte-Chapelle. Et on terminera par une alerte : attention aux faux appels radio promettant des gains mirobolants… derrière la promesse, une arnaque bien rodée.
Prix des médicaments en hausse, monuments plus chers pour certains touristes, arnaques téléphonique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro