Le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé dimanche qu'environ 900.000 habitants avaient évacué la ville de Gaza, où l'armée israélienne mène des opérations pour chasser les combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.
Israël dit qu'environ 900.000 habitants ont évacué Gaza-ville
