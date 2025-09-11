Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans

Aujourd'hui, notre fonds Sycomore Sustainable Tech, labellisé ISR et SFDR 9, fête ses 5 ans ! À cette occasion, son gérant David Rainville revient sur les enjeux clés de la Tech :
- Quels sont les principaux moteurs de performance du secteur ?
- Existe-t-il une bulle sur l'IA et les Semi-conducteurs ?
- Comment gérer la volatilité ?
- Est-ce le bon moment pour investir dans la Tech ?
Pourquoi investir avec Sycomore ?
