Le chercheur Francis Dupuis-Déri s’est intéressé à la question des haines chez les jeunes hommes : misogynie, homophobie, transphobie… Alors qu’il pensait étudier le phénomène au collège et au lycée en France, au Canada et aux États-Unis, des enseignant.es du primaire lui ont signalé leur intérêt pour son travail, mentionnant des propos et actes d’enfants de moins de 10 ans.
Masculinisme : des discours violents et décomplexés dès l’école primaire
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